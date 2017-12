grundbesitz global kauft in Finnland und Australien zu

Der offene Immobilienfonds grundbesitz global kann seit November 2017 drei neue Immobilien in seinem Bestand begrüßen: Zwei Büroimmobilien aus Finnland sowie eine Einzelhandelsimmobilie in Australien gehören nun zum Portfolio.

Zwei Büroimmobilien in Espoo, Finnland

Zwei Bürogebäude in Espoo, einer finnischen Stadt in der Nähe Helsinkis, gehören seit November zum Immobilienportfolio des grundbesitz global. Die beiden Büroimmobilien sind das erste Investment des Fonds im Land der tausend Seen. Beide Gebäude befinden sich in der sogenannten „Helsinki Metropolitan Area2, der bevorzugten Büromarktlage der Stadt. Die hochwertigen, modernisierten Gebäude mit einer Nutzfläche von 36.252 Quadratmetern sind für rund 164 Millionen Euro Teil des offenen Immobilienfonds grundbesitz global geworden.

Gute Lage und hohe Vermietungsquote

Beide Gebäude befinden sich in der Helsinki Metropolitan Area, die mit mehr als einer Million Einwohner die größte städtische Konzentration des Landes bildet. Espoo selbst ist mit 276.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Finnlands. Am östlichen Stadtrand in Keilaniemi sind zahlreiche Gebäude namhafter Unternehmen gelegen, unter anderem der deutschen DAX-Konzerne SAP und Bayer. Mit guter Anbindung ans Straßennetz können auch die beiden erworbenen Gebäude punkten, die zum ehemaligen Hauptsitz des finnischen Telefonriesen Nokia gehörten. Ebenso zeichnen sich beide Bürogebäude durch eine 100-prozentige Vermietungsquote und langfristige Mietverträge aus.

Büro- und Einzelhandelsimmobilie in Brisbane, Australien

Auch ein denkmalgeschütztes Gebäude gehört seit November zum Portfolio des grundbestiz global. Für rund 34,5 Millionen Euro wanderte das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in Brisbane in das Immobilienportfolio. Das Gebäude „180 Queen Street“, das in zentraler Lage auf der Einkaufsmeile „Queen Street Mall“ in Brisbane liegt, ist ein aus dem Jahr 1930 stammendes neoklassizistisches Gebäude. Auf sechs Etagen und 3.500 Quadratmetern erstrecken sich neben Einzelhandelsflächen, welche rund 70 Prozent der gesamten Nutzfläche ausmachen, auch Büroflächen.

Ankäufe entsprechen der Fondsstrategie

Mit beiden Zukäufen wird die Fondsstrategie weiterverfolgt. Ziel des Managements des grundbesitz global ist es, an der erwarteten positiven Entwicklung des Marktes zu partizipieren und neben den ertragreichen Mieteinnahmen auch eine Wertsteigerung der Immobilie zu erzielen.

Ulrich Steinmetz, Portfolio Manager der offenen Immobilienfonds der Deutschen Asset Management ist sich aufgrund dieser Tatsachen sicher: „Die jetzt in Finnland und Australien erworbenen Liegenschaften sind Ergebnis unserer weltweiten aktiven Suche nach attraktiven Immobilien. Beide Objekte sind gut vermietet und eine ideale Ergänzung für das Portfolio von grundbesitz global.“ Mit den neuerworbenen Immobilien hat der grundbesitz global nun 39 Immobilien im Bestand und besitzt ein Fondsvolumen von rund 2,8 Milliarden Euro.

Bildquellen: Tero Sivula / Shutterstock.com