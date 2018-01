Der offene Immobilienfonds grundbesitz global hat seinen Bestand im Dezember 2017 um zwei niederländische Büroimmobilien erweitert. Eine davon befindet sich in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam.

Erste Investition in den Niederlanden

Das Fondsmanagement des grundbesitz global investierte im Dezember erstmals in den Niederlanden. Für insgesamt 158,6 Millionen Euro erwarb der Immobilienfonds zwei Bürogebäude in Amsterdam und Utrecht. Die Büroräume beider Objekte sind vollständig vermietet, die Gebäude überzeugen dank einer attraktiven Lage. Dank der guten wirtschaftliche Entwicklung der Niederlande, verhältnismäßig wenig Büroräume und sinkende Leerstandzahlen, wird ein positives Wachstum erwartet.

„Oval Tower“ in Amsterdam

Das im etabliertem Büroteilmarkt Amsterdam Süd-Ost befindliche Gebäude „Oval Tower“ wurde in den Jahren 2001 und 2002 erbaut. Im Jahr 2012 fanden umfassende Modernisierungsarbeiten statt. Das Bürohochhaus erhielt das Nachhaltigkeitszertifikat „LEED Gold“. Des Weiteren kann der „Oval Tower“ mit einer ausgezeichneten Gebäudequalität und einer sehr guten Verkehrsanbindung punkten. Die Kosten für den Ankauf des voll vermieteten Objektes beliefen sich auf 86,6 Millionen Euro.

Die Nutzfläche der Hochhausimmobilie erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von 23.632 Quadratmeter über 25 Stockwerke. Als Mieter sind vor allem internationale Unternehmen aus dem Finanzdienstleistungssektor vertreten, unter anderem befindet sich in dem Gebäude auch eine Niederlassung der Deutschen Bank. In unmittelbarer Nachbarschaft haben sich Großunternehmen wie Tesla, Adidas, ING und Cisco niedergelassen.

„Daalse Kwint“ in Utrecht

Für 72 Millionen Euro wechselte auch eine Büroimmobilie in Utrecht ins Portfolio des Immobilienfonds grundbesitz global. Das 1990 erbaute Objekt „Daalse Kwint“ liegt im Zentrum der Stadt und überzeugt mit einer hervorragenden Anbindung an das Verkehrsnetz. In den Jahren 2013 und 2014 wurde das Objekt modernisiert und verdiente sich das Nachhaltigkeitszertifikat „BREEAM Very Good“. Die Räumlichkeiten erstrecken sich über sechs Stockwerke und auf insgesamt 18.700 Quadratmetern Nutzfläche. Das hochwertige Gebäude ist derzeit komplett vermietet – mit einem ortsansässigen Ingenieurbüro als Hauptmieter besteht ein langfristiger Vertrag. In direkter Umgebung des Objektes befinden sich weitere namhafte Unternehmen und Dienstleister. Auch der „Daalse Kwint“ wird zukünftig von den guten Entwicklungschancen der niederländischen Wirtschaft profitieren.

Ankäufe entsprechen der Fondsstrategie

Mit Erwerb beider Objekte hält der grundbesitz global die Richtung seiner Fondsstrategie bei. Diese sieht vor, an der positiven Entwicklung des Marktes teilzuhaben. Da es sich bei beiden Objekten um moderne, hochwertige und voll vermietete Gebäude handelt, stehen die Aussichten auf eine positive Entwicklung mit Wertsteigerung und direkte Partizipation an ertragreichen Mieteinnahmen optimal.

Bildquellen: Aerovista Luchtfotografie / Shutterstock.com